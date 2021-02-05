أمراض القلب مصير من يتناول الخبز الأبيض والمعكرونة بكثرة

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ذكرت دراسة أن تناول الكثير من الخبز الأبيض والمعكرونة مرتبط بشكل كبير بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى أمراض أخرى.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت الدراسة إن أولئك الذين يتناولون هذه الأطعمة، بالإضافة إلى الحلويات والمعجنات بشكل متزايد هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أضرار الخبز الأبيض والمعكرونة

وأجرى باحثون من جامعة ماك ماستر في كندا 137000 شخص من جميع أنحاء العالم، ولقد جمعوا معلومات عن نمط حياة المشاركين، واستخدمت استبيانات الطعام لتقييم تناولهم للأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة وغيرها.

ووجدت النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن الفئة التي تناولت الأطعمة السابقة كانت عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 33 في المائة، كما ارتبط تناول كميات أكبر من تلك الأطعمة بارتفاع ضغط الدم.

تقليل تناول الخبز الأبيض والمعكرونة

وعلى الرغم من أن الأرز الأبيض يعتبر من الحبوب المكررة، إلا أنهم لم يجدوا أي ارتباط بين تناول الأرز وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويشيرون إلى أن بعض أنواع الأرز الأبيض قد يكون لها ميزة غذائية على منتجات الحبوب المكررة الأخرى، فيما أقترح الباحثون أنه يجب تناول كميات أقل من المنتجات المذكورة سابقًا وتناول الحبوب والبقوليات، وأضافوا: “إن تقليل كمية الكربوهيدرات وتحسين جودتها أمر ضروري لتحقيق نتائج صحية أفضل”.

وكان أطباء حذروا من أن تناول “الخبز والمكرونة” يمكن أن يضر عقل بعض الأشخاص، حيث قد يتسبب رد الفعل السيئ تجاه الجلوتين في نوبات دوار لبعض الأشخاص ويجعلهم عرضة للخرق، وأطلق على هذه الحالة “ترنح الجلوتين” وتحدث عندما يتفاعل جهازك المناعي بشكل سيئ مع الجلوتين، الموجود في الأطعمة مثل الخبز والمعكرونة والحبوب وحتى الجعة وأجزاء الدماغ، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

Source almowaten

