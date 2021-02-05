استشاري أمراض معدية: لم يثبت عدم صلاحية مضادات “كورونا” لصغار السن (فيديو)

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أوضح استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان، أن اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” لم يثبت حتى الآن عدم صلاحيتها لصغار السن.

وقال الخشان في مداخلة مع قناة “العربية”، إن التوصية بعدم إعطاء اللقاحات لصغار السن ليست لوجود تأكيد حول عدم فاعليتها أو صلاحيتها لهم، لكن الأمر احترازي بسبب عدم وجود ما يثبت صلاحيتها.

ولفت إلى أن التأكد من فاعلية اللقاح لفئات بعينها أمر دقيق، وكان يحتاج لتجريب اللقاحات على فئة صغار السن في المراحل الأولى قبل اعتمادها.

Source akhbaar24.argaam

