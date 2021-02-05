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حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.. أمير القصيم يوجه بإيقاف كل الفعاليات والمناشط بالمنطقة

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الرياض - محمد عبدالله - ضمن إجراءات مواجهة

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشدداً على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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