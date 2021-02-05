أمانة القصيم تغلق 14 منشأة مخالفة وتشترط تفعيل «توكلنا» لدخول الأماكن العامة

أغلقت أمانة منطقة القصيم، مساء الأربعاء، 14 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، بعد تنفيذ 1735 جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة منطقة القصيم، وبلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وتضمّنت الجولات الرقابية إصدار 192 إشعاراً ومخالفة بلدية و35 مخالفة للتدابير الاحترازية، ومصادرة 889 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

واشترطت أمانة منطقة القصيم تفعيل تطبيق (توكلنا) للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.