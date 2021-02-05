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خالد بن سلمان: السعودية داعمة للشرعية اليمنية سياسيًّا وعسكريًّا ومواجهة إرهاب الحوثي بحزم

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الرياض - محمد عبدالله - أكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن تؤكد استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الأمير خالد بن سلمان: تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد على دعم السعودية للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً  في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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