خالد بن سلمان: السعودية داعمة للشرعية اليمنية سياسيًّا وعسكريًّا ومواجهة إرهاب الحوثي بحزم

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن السعودية تؤكد استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الأمير خالد بن سلمان: تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد على دعم السعودية للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.