السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 12908 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد و855 وفاة



برلين 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية​​​.

// انتهى //

07:42ت م

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برلين 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و 264909 إصابة.وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية​​​.// انتهى //07:42ت م0012

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