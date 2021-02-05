السعودية اليوم / هطول أمطار على المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 5 فبراير 2021م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض ، فيما ما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

07:30ت م

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