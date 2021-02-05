السعودية اليوم / المكسيك تسجل 13575 إصابة جديدة بكورونا و 1682 وفاة



مكسيكو سيتي 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس تسجيل 13575 إصابة جديدة بفيروس

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح.

// انتهى //

07:17ت م

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مكسيكو سيتي 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس تسجيل 13575 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1682 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و899 ألفا و820 حالة، والوفيات 162 ألفا و922 .وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح.// انتهى //07:17ت م0010

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