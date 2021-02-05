

بكين 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الصين سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89669 حالة بينما ما يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

// انتهى //

06:36ت م

0009



بكين 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الصين سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، حيث قالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بالفيروس أمس ، وهذا أقل عدد من الإصابات يُسجل في يوم واحد منذ تسجيل 19 إصابة في 31 ديسمبر .ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 89669 حالة بينما ما يزال مجمل الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.// انتهى //06:36ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصين تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.