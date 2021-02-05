شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم تناول ذبائح أهل الكتاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم تناول الذبائح التي يقوم بها أهل الكتاب في المطاعم وغيرها من الأماكن.

وأوضح الشيخ سعد الشثري خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن ذبائح أهل الكتاب مُباحة وحلال بشرطين؛ أولهما أن تكون تلك الذبيحة قد جرى ذبحها بالفعل قبل موتها وليس خنقها أو غير ذلك.

وأشار "الشثري" إلى أن الشرط الثاني هو التأكد من عدم ذكر اسم غير الله خلال عملية الذبح، لافتًا إلى أن مَن يتواجدون ببلاد أجنبية عليهم معرفة من يذبح قبل تناول الطعام للتأكد من تحقق الشرطين، وفي حال عدم الوصول إليه يتم النظر إلى غالب ذلك البلد، محذرًا من تناول الطعام في الأواني التي لا يتم تنظيفها بعد استخدامها في حفظ لحم الخنزير.