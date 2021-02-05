شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة بمكة والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف تقرير مصور، عن مدى الالتزام في المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي وبقية المنشآت بالإجراءات الاحترازية الجديدة المُتخذة لمواجهة فيروس " كورونا " المُستجد،

وبينها إيقاف المناسبات وحفلات الزواج وكل الأنشطة والفعالیات الترفيهية، وإغلاق دور السینما والمراكز الترفيهية الداخلیة وأماكن الألعاب ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضیة.

ورصد التقرير الذي نشرته قناة "السعودية" لحظة قيام الجهات المعنية في منطقتي مكة المكرمة والشرقية بجولات رقابية مُكثفة، لضبط المُخالفات للإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، ناشد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الأمانة نفذت أكثر من ألف جولة رقابية رصدت خلالها أكثر من 170 مُخالفة.