شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 52 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جيزان (صدى):

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها مساء اليوم 52 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة كثفت الجهود الرقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، و أعدت خططًا لتنفيذ حملات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من التزام المنشآت، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.

وأشار إلى أن الأمانة وبلديات المنطقة نفذت اليوم 360 جولة ميدانية، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.