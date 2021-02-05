أخبار السعودية اليوم.. استمرار ارتفاع حالات كورونا النشطة والحرجة بالمملكة.. وبدء تنفيذ 9 قرارات لمواجهة ثاني موجات الوباء

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 منها: بدء تنفيذ 9 قرارات لمواجهة ثاني موجات كورونا، و تفاصيل حكم «محكمة التنفيذ» ضد نادي النصر، واستمرار ارتفاع حالات كورونا النشطة والحرجة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

بدء تنفيذ 9 قرارات لمواجهة ثاني موجات كورونا

دخلت تسعة قرارات أصدرتها وزارة الداخلية، لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا حيز التنفيذ، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة من رصدها ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس؛ حيث بدأت الجهات المعنية بالمملكة، تطبيقها منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

الأرصاد تتوقع طقس الجمعة.. أمطار رعدية على 11 منطقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية بدرجة متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة وزخات برد على مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، القصيم»، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، فضلًا عن تساقط ثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

«محكمة التنفيذ» تصدر حكمًا ضد نادي النصر.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض، ممثلة بدائرة التنفيذ الثلاثين حكمًا ضد نادي النصر السعودي، وتم إعلانه في إحدى الصحف المحلية، وذلك بعد تعذر تبليغ النادي بالقرار.

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بإيقاف المناشط الدعوية وتحويلها عن بعد

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بإيقاف الأنشطة الدعوية كافة، وتحويلها عن بعد، وتحديد مدة مواقيت الصلوات وفتح الجوامع والمساجد؛ وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية مرتادي بيوت الله، ولمواكبة جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا، وتسخير المنابر الدعوية لحماية الناس ونشر الوعي المجتمعي.

استمرار ارتفاع حالات كورونا النشطة والحرجة خلال الـ«24» ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنَّ عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369248) حالة، من بينها (2162) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (395) حالة حرجة.

هل يجب الخضوع لفحص كورونا عند مغادرة المملكة؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية الخضوع لفحص كورونا للوافدين عند مغادرة المملكة.

سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة.. النيابة العامة توضح عقوبات جرائم التحرش

حددت النيابة العامة عقوبات جرائم التحرش، سواء بالفتيات أو الأطفال أو بأحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى ضوابط إقرار العقوبة بحدها الأقصى.

تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في ٩٦٢٣ مطعمًا ومقهى بالرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض، أن قرار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية الصادر عن الجهات المختصة، والذي يدخل حيز التنفيذ الساعة الـ١٠ من مساء اليوم الخميس، يشمل ٩٦٢٣ مطعمًا ومقهى في نطاق المنطقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا المستجد.

«البيئة» تعلن تأجيل منتدى المياه السعودي لأسباب وقائية واحترازية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تأجيل منتدى المياه السعودي في دورته الثانية إلى وقت سيتم تحديده لاحقًا، وكان من المقرر انطلاق فعالياته خلال المدة من 7-9 فبراير الجاري تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

«الغذاء والدواء» توجه بـ«5» إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتفعيل تطبيق توكلنا، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية.

الصحة: منطقة الرياض تواصل تسجيل أعلى إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن منطقة الرياض تواصل تسجيل أعلى الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث سجَّلت 126 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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