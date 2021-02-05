السعودية اليوم / البرازيل تسجل 56873 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1232 حالة وفاة جديدة بفيروس

ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 228795، بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و396 ألفا و293. وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البرازيل أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس.

// انتهى //

04:02ت م

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ريو دي جانيرو 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسقالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 1232 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و56873 إصابة يوم الخميس.ووصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 228795، بينما وصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و396 ألفا و293. وهذا ثالث يوم على التوالي تسجل فيه البرازيل أكثر من 1200 حالة وفاة بسبب الفيروس.// انتهى //04:02ت م0249

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