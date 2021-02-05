السعودية | السفير آل جابر يلتقي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يلتقي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 2:35 صباحًا, 5 فبراير 2021 م
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.