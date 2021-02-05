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السعودية | السفير آل جابر يلتقي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقتين - 2:35 صباحًا, 5 فبراير 2021 م

المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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