السعودية | الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم تطلق حملة توعوية

أطلقت الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم حملة توعوية عن مرض الفراشة الحمامية “الذئبة الحمراء”.

وأوضحت رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم استشارية أمراض الروماتيزم الدكتورة حنان محمد الريس ، أن الحملة التوعوية يحمل شعار “معا لحياة مليئة بالصحة والنشاط” لقاءات افتراضية على إنستجرام الجمعية من بداية شهر فبراير حتى الـ 9 من ذات الشهر في تمام الساعة الثامنة مساءً يشارك فيها نخبة من استشاريي الروماتيزم والجلدية، مشيرة إلى أن الحملة تهدف الحملة لنشر الوعي عن أهمية التشخيص والعلاج المبكر للأمراض المناعية ومن اشهرها الذئبة الحمراء ، وأهمية الرياضة والتغذية و تغيير نمط الحياة في التحكم بالمرض ورفع المناعة.

يُذكر أحد أهم اسباب اقامة يوم توعوي هو تمكين الأشخاص المصابين بأمراض الذئبة الحمراء من جميع أنحاء العالم الانضمام إلى بعضهم البعض لإسماع أصواتهم وتبادل الخبرات.

ويصيب المرض ما يقارب ثلاثين ألف شخص في السعودية أي بنسبة واحد في الألف، وتعتبر النساء الأكثر عرضة بمعدل تسعة أضعاف الرجال وخاصة في سن الإنجاب أو الخصوبة (من عمر 15 إلى 45 سنة). كما أنه قد يصيب الأطفال وكبار السن.

وتسعى الجمعية من خلال الحملة التوعوية الى التعريف بمرض الذئبة الحمراء وهو مرض مناعي ذاتي مزمن لأحد أمراض المناعة الذاتية والتي يقوم جهاز المناعة فيها بمهاجمة أنسجة الجسم عن طريق إنتاج أجسام مضادة لمكونات معينة لنوى الخلايا، مثل الحمض النووي ويعمل هذا المرض على مهاجمة الأنسجة الضامة في الجسم كما لو كانت غريبة .

كما أوضحت استشارية الذئب الحمراء حنان الريس هو مرض غير معدي وغير معروف وهو مرض مناعي ذاتي مزمن ويمكن أن يتلف أي جزء من الجسم (مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء) كما أنها عرضة الى اضطرابات خلايا الدم، ويعود ذلك لمهاجمة الأجسام المضادة خلايا الدم المتخصصة كخلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح مسببة فقر دم وجلطات دموية في الأوردة والشرايين وفي بعض المرضى قد تصيب صمامات القلب أو عضلة القلب ذاتها مما يؤدي الى حدوث هبوط في القلب، او تسبب التهاباً في غشاء القلب أو اضطرابات في إيقاع القلب قد تؤدي الى عواقب وخيمة كالسكتة الدماغية .

وذكرت الريس على أهمية التوعية ومدى تأثيرها على أفراد المجتمع وتهدف الحملة على التأكيد بأهمية العلاج المبكر والاستمرار في العلاج للتقليل من حدوث المضاعفات التي ينتج غالباً عن تأخر التشخيص .