شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوت على تعديل «الحماية من الإيذاء».. الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصوت مجلس الشورى، في جلسته العادية الـ 17 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها -عبر الاتصال المرئي- الإثنين القادم، على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441هـ.

ويستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ، ويصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

كما يحسم المجلس قراره بالتصويت على ما تضمنه مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع التعديل. ويطرح المجلس للمناقشة تقريرا للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما يناقش تقريرا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي ستعقد -عبر الاتصال المرئي- الثلاثاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.

كما يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية من توصيات. في حين أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر من اللجنة ذاتها بشأن التقرير السنوي لمركز الأمن الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن استثناء أسهم المؤسسين في شركة الرياضة السعودية من بعض أحكام نظام الشركات. كما ينظر المجلس ضمن الجلسة في تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع لمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي.