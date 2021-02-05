شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل منتدى المياه السعودي لأسباب وقائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة منتدى المياه السعودي في دورته الثانية، والذي كان مقررا انطلاق فعالياته خلال المدة من 7- 9 فبراير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وبينت الوزارة أنه سيتم تحديد وقت الملتقى لاحقا، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي بهدف التوافق مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- خلال المدة الحالية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للتعامل مع جائحة كورونا تتناسب مع احتياجات الوضع الراهن، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍّ ثانية من الفيروس.