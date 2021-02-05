شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تحقق في نشر إعلانات خادشة للحياء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، باستدعاء المسؤولين عن حساب في وسائل التواصل الاجتماعي نشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن توجيه النائب العام، جاء وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر هذه الإعلانات، منوها بأن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.