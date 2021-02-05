شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المناسبات والحفلات شهرا.. والأنشطة الترفيهية 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة الداخلية إيقاف كل المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، إضافة إلى تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية.

الصحة العامة

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن القرارات تأتي إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات، التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة التفشي الثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

تجمعات بشرية

وجاءت القرارات كالتالي: أولا: إيقاف كل المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات، التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد. ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولا لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. ثالثا: إيقاف كل الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

طلبات خارجية

رابعا: إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد. خامسا: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

فرق ميدانية

سادسا: تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كل الجهات، خاصة وزارات «الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان» والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين. سابعا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

كاميرات مراقبة

ثامنا: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر -قدر المستطاع- في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين. تاسعا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية. وسيتم العمل بذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير 2021م.

تقييم مستمر

وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود، التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك، وتدعو الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

حالات جديدة

وسجلت وزارة الصحة أمس 303 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 369248 حالة، من بينها 2162 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 395 حالة حرجة، كما تم تسجيل 297 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360697 حالة. وبلغ عدد الوفيات 6389 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة. لافتة إلى إجراء 54851 فحصا مخبريا​.

مشكلة «توكلنا»

وفي سياق آخر، أوضحت إدارة تطبيق «توكلنا» أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة ولحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق -سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي «توكلنا» و«أبشر». وبيَّنت الإدارة أن الرسالة تعد حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة والتأكد من الحالة الصحية للمستخدم، وتحوي الرسالة «1» المعلومات التالية: «الاسم، رقم الهوية، الحالة الصحية، صالحة لغاية». ودعت إدارة التطبيق الجميع إلى متابعة حسابات تطبيق «توكلنا» في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، مقدمة الشكر لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.