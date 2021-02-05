شكرا لقرائتكم خبر عن تكدسات أمام المجمعات التجارية بعد تعطل «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غياب الخدمة

وواجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين، مشاكل في تسجيل الدخول للتطبيق، وظهور رسائل في التطبيق تفيد بعدم توافر الخدمة، وكذلك فقد الاتصال بالشبكة، بالإضافة إلى عدم وصول رمز التحقق للمستفيد.

واجب إنساني

وأوضح المحامي والمستشار القانوني د. ماجد قاروب، أنه يجب على المواطنين والمقيمين، أداء واجبهم الإنساني والاجتماعي تجاه أبنائهم والأسرة والمجتمع، وعدم اصطحابهم إلى الأسواق ومواقع التجمعات، بالرغم من تواصل واستمرار التحذيرات في هذه الفترة.

أشد العقوبات

وأشار إلى ضرورة فرض عقوبة على أولياء الأمور، الذين يذهبون للأسواق ومواقع التجمعات، دون تفعيل التطبيق، أو الحاجة الضرورية، الأمر الذي يعد خطرا يهددهم وأسرهم، بل المجتمع ككل، خاصة أن هذه الفترة فترة غير اعتيادية على المملكة، والعالم بشكل عام، متابعا: «يجب على الجميع أن يكونوا قدر المسؤولية، ويجب تطبيق أشد العقوبات على المخالفين».

ضغط كبير

من ناحيته، قال المختص في تقنية المعلومات في الكلية التقنية م. بندر الحديثي: إن تطبيق «توكلنا»، من التطبيقات التي كان لها أثر كبير في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك من خلال الخيارات والإمكانيات التي يوفرها، وفيما يخص المشكلة التقنية التي أدت لانقطاع الخدمة، فذلك كان نتيجة الضغط الكبير من المستخدمين والذي فاق السعة المخصصة لاستقبال هذا الكم من المستفيدين وبتوقيت متزامن، لذا وكما تم توضيح ذلك من إدارة التطبيق، أنه جار معالجة هذه المشكلة.

استخدام خاطئ

وأشار الحديثي إلى أن البعض يستخدم التطبيق بشكل خاطئ، إذ يلتقطون صورة من الشاشة لدى فتحهم التطبيق، واستخدامها بعد ذلك، وهو الأمر الذي يتنافى مع أهداف التطبيق، والتي تعتبر من مميزاته بإظهار الحالة المباشرة، وكذلك التحديث بناء على الوضع الحالي، لذا من المهم الإحاطة بذلك، وتجنب تصوير الشاشة لاستخدامها في التعاملات.

رسائل نصية

من ناحيتها، أكدت إدارة تطبيق «توكلنا» أنه سيتم إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية، لجميع المسجلين في منصتي «توكلنا» و«أبشر»، وذلك إلى حين استكمال الإصلاحات الفنية للتطبيق.

حل مؤقت

وأضافت أن هذه الرسالة تُعد حلًا مؤقتًا ومعتمدًا، يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التأكد من الحالة الصحية للمستخدم، وتحوي الرسالة النصية «الاسم - رقم الهوية - الحالة الصحية - صالحة لغاية...».

تسبب تعطل تطبيق «توكلنا»، الذي تم اعتماده كشرط إلزامي لدخول الأسواق، والمجمعات التجارية، والمصالح الحكومية، وغيرها من المنشآت، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية، في حدوث تكدسات أمام أبواب المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية.