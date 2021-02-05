شكرا لقرائتكم خبر عن جولات نسائية بالأسواق.. ورفع 94 سيارة تالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق النسائية، التابعة لبلدية وسط الدمام، جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية؛ للتأكد من تطبيق «توكلنا»، والالتزام بكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وأغلقت بلدية وسط الدمام، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام 31 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية، وذلك ضمن حملة شاملة على المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كانت البلدية قد أزالت 94 سيارة تالفة، وأغلقت 10 ورش مخالفة، في الخضرية، وذلك ضمن الجولات الرقابية، التي تنفذها البلدية، بهدف معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والتأكد من التزام كل المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق «توكلنا» لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن البلدية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، قامت برفع 94 سيارة تالفة ومهملة بعد وضع ملصقات وإنذارات مسبقة بالإزالة، وذلك ضمن حملة شاملة تقوم بها البلدية في الخضرية بالدمام، لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وأضاف إن الحملة أسفرت عن رصد 20 مخالفة، وإغلاق 10 ورش، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات، تمثلت في التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم تقيد العاملين بلبس الكمام في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات، ووجود مساكن للعمال، وذلك يعتبر مخالفا للأنظمة والاشتراطات البلدية.

وشدد الشمري على أن الحملات الرقابية الميدانية مستمرة، فيما سيتم ضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، من خلال الحملات الرقابية المستمرة، مهيبا بالجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز «940».