شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 63 ألف زهرة وصيانة ألعاب الأطفال شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت إدارة الحدائق، التابعة لبلدية شرق الدمام، 63450 زهرة موسمية، و73 شجرة، بالإضافة لصيانة 113 لعبة أطفال، و2187 شجرة، و1219م2 من المشايات، و49 كرسي جلوس، مع استقبال ومعالجة 69 بلاغا من خلال نظام البلاغات «940»، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

فيما عملت فرق النظافة، خلال نفس الشهر، على رفع 10288م3 من المخلفات مجهولة المصدر، ومعالجة وضع 160 حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 78 لوحة دعائية مخالفة، وذلك ضمن جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.