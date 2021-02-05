شكرا لقرائتكم خبر عن 1076 جولة رقابية تكشف 167 مخالفة لـ «تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أمانة المنطقة الشرقية، 167 مخالفة، يوم أمس الأول، في 1076 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و255 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، من ضمنها 142 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق «توكلنا»، و25 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

ورفعت الأمانة ما يقارب 7804 أطنان من النفايات، وأزالت 4616 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9856 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 742 موقعا.

وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق توكلنا، والتي تشمل المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، ومتابعتها ورصد كافة التجاوزات للأنظمة والتعليمات، حسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

وأكدت الأمانة استمرار أعمال التطهير وتعقيم مختلف المواقع، ورفع النفايات وضبط المخالفات.

ودعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.