بالفيديو.. الجهات الأمنية تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مكة والمجمعة والزلفي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفذت الجهات الأمنية العديد من الجولات الميدانية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وواصلت شرطة مكة المكرمة ومحافظة المجمعة ومحافظة الزلفي تنفيذ الجولات الميدانية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس عن بدء تطبيق قرار إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

وتضن القرار إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، ومنع التجمع في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصًا، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

إيقاف كافة المناسبات والحفلات

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق، عن مجموعة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا في أعقاب ارتفاع الإصابات اليومية، ومنها إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وحفلات الزواج وجاء نص القرار كالتالي:-

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقًا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وتزامنًا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليًا، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فقد تقرر الآتي :

أولًا : إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

ثانيًا : مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولًا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصًا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

إيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية

ثالثًا : إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

رابعًا : إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

