فيديو.. مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط 70 خزانًا بحي الملز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على خمسة وافدين ثلاثة من الجنسية النيبالية واثنين من الجنسية الهندية جميعهم في العقد الرابع من العمر يديرون معملًا لتصنيع الخمور وترويجها وذلك داخل أحد المنازل في حي الملز.

تم ضبط أدوات تصنيع الخمور وعدد 70 خزانًا سعة ألف لتر، مليئة بالخمور والموصولة ببعضها عبر الشبكة في أدوار المنزل، وعدد 700 قارورة، سعة واحد لتر، مليئة بالخمور ومعدة للترويج.

وقد تم القبض على المتهمين وإيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

