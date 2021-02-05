شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير المزيد من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية العامة للجوازات.

وشملت الخدمات التي تم تدشينها عبر منصة أبشر الإلكترونية خدمة تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في منصة أبشر بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.

كما دشن خدمة البطاقة الإلكترونية لهوية مقيم على تطبيق أبشر أفراد، لتمكين المقيمين من الاحتفاظ ببطاقة الإقامة على الهواتف الذكية.