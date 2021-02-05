شكرا لمتابعة خبر عن الأمير‏ خالد بن سلمان: نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، اليوم الجمعة، أن المملكة تتطلع للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات في المملكة.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة"، مضيفًا: "نرحب بالتزام الرئيس الأمريكي للتوصل لحل النزاعات".

وكانت المملكة قد رحبت بالتزام واشنطن بالتعاون بين البلدين للتصدي للتهديدات، مؤكدة تطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمبعوث الأمريكي لليمن.