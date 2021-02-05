شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء تتفاعل مع شكوى مستفيد من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير العداد دون إبلاغه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق حساب عناية المشتركين بشركة " السعودية للكهرباء"، على شكوى أحد المستفيدين من تسبب عمال الشركة في بعض التلفيات أثناء فك عداد الكهرباء.

وقال حساب عناية المشتركين بأنه تم التواصل مع المستفيد عبر الرسائل الخاصة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المستفيد أبلغ عناية المشتركين أن عمال الشركة المسؤولين عن معاينة وإصلاح عداد الكهرباء قاموا بفك العداد لاستبداله دون إبلاغه بذلك، ما تسبب في تلف جهاز الكمبيوتر الخاص به.