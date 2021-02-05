اخبار السعوديه

الكهرباء تتفاعل مع شكوى مستفيد من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير العداد دون إبلاغه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الكهرباء تتفاعل مع شكوى مستفيد من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير العداد دون إبلاغه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق حساب عناية المشتركين بشركة " للكهرباء"، على شكوى أحد المستفيدين من تسبب عمال الشركة في بعض التلفيات أثناء فك عداد الكهرباء.

وقال حساب عناية المشتركين بأنه تم التواصل مع المستفيد عبر الرسائل الخاصة، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المستفيد أبلغ عناية المشتركين أن عمال الشركة المسؤولين عن معاينة وإصلاح عداد الكهرباء قاموا بفك العداد لاستبداله دون إبلاغه بذلك، ما تسبب في تلف جهاز الكمبيوتر الخاص به.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا