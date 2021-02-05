الجوازات توضح مدى إمكانية الخضوع لفحص كورونا عند مغادرة المملكة

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر تويتر: هل يجب على الأجانب المغادرين الخضوع لفحص كورونا عند المغادرة؟.

وقالت الجوازات أنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

محمد يوسف

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