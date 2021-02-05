شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مدى إمكانية الخضوع لفحص كورونا عند مغادرة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية الخضوع لفحص كورونا للوافدين عند مغادرة المملكة.
وقالت الجوازات أنه بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عبر الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر تويتر: هل يجب على الأجانب المغادرين الخضوع لفحص كورونا عند المغادرة؟.