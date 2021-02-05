شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يعلن إعادة فتح طريق "العلا-المدينة المنورة" أمام حركة السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

أكد أمن الطرق أنه تم فتح طريق العلا-المدينة الواقع في المدينة المنورة أمام حركة السيارات.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، على تويتر، اليوم الخميس: "إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق العلا - المدينة نود التنويه بأنه تم فتح الطريق مع الأخذ بالاعتبار إجراءات السلامة المرورية"

وكان أمن الطرق نبه منذ ساعات: عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق العلا - المدينة وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع.