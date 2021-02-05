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أمن الطرق يعلن إعادة فتح طريق "العلا-المدينة المنورة" أمام حركة السيارات

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الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

أكد أمن الطرق أنه تم فتح طريق العلا-المدينة الواقع في المدينة المنورة أمام حركة السيارات.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، على تويتر، اليوم الخميس: "إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق العلا - المدينة نود التنويه بأنه تم فتح الطريق مع الأخذ بالاعتبار إجراءات السلامة المرورية"

وكان أمن الطرق نبه منذ ساعات: عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق العلا - المدينة وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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