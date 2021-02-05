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شاهد.. لص يسرق سيارة متوقفة ويتنقل بها في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لص يسرق سيارة " هايلوكس " ويتنقل بها وسط حي عتيقة بالرياض، حيث ظهر اللص يقترب من سيارة متوقفة بعدما تأكد من خلو الشارع من المارة.

 

وبدا في الفيديو، اللص فتح باب السيارة ليتمكن من فتح شنطتها، وسرق مجموعة من الأدوات، كما وثق الفيديو قيامه بتفتيش سيارة أخرى محاولاً سرقتها.

 

ورصد الفيديو اللص بعد إتمام سرقته، يذهب نحو السيارة الـ" هايلوكس " المسروقة منذ أكثر من 8 أشهر ثم ركبها ولاذ بالفرار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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