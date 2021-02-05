شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لص يسرق سيارة متوقفة ويتنقل بها في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لص يسرق سيارة " هايلوكس " ويتنقل بها وسط حي عتيقة بالرياض، حيث ظهر اللص يقترب من سيارة متوقفة بعدما تأكد من خلو الشارع من المارة.

وبدا في الفيديو، اللص فتح باب السيارة ليتمكن من فتح شنطتها، وسرق مجموعة من الأدوات، كما وثق الفيديو قيامه بتفتيش سيارة أخرى محاولاً سرقتها.

ورصد الفيديو اللص بعد إتمام سرقته، يذهب نحو السيارة الـ" هايلوكس " المسروقة منذ أكثر من 8 أشهر ثم ركبها ولاذ بالفرار.