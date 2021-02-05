الخطوط السعودية تفعّل العمل عن بُعد بنسبة 50% من الموظفين لمدة 10 أيام

علمت «عاجل» من مصادرها، أن الخطوط السعودية أصدرت تعميمًا لجميع منسوبيها يؤكد تفعيلها لنظام العمل عن بُعد بنسبة 50% من أعداد موظفيها لمدة 10 أيام.

وقالت المصادر إن التعميم أكد أنه من منطلق حرص شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي على سلامة منسوبيها وحرصًا على منع تفشي فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، فسيتم اعتبارًا من يوم الأحد 7 فبراير الجاري البدء بتفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من أعداد موظفي الشركة ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أنه سيتم التنسيق للقرار من قبل رؤساء مراكز التكلفة ورئيس القطاع، ويُستثنى من ذلك الموظفون العاملون في المواقع التشغيلية والعاملين بنظام النوبات، كما أكدت الشركة على جميع الموظفين بالالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في مقرات العمل.

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