التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، بمقر الأمانة بالرياض اليوم, القائم بالأعمال في سفارة نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية لويز سيرل، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ونيوزيلندا، والترتيبات اللازمة لعقد الجولات التفاوضية بين الفريق التفاوضي لمجلس التعاون ونظيره من الجانب النيوزيلندي، كما تطرق اللقاء للعلاقات وخطط التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين منظومة مجلس التعاون ونيوزيلندا، والاهتمام الذي يوليه كلا الجانبين لتعزيز هذا التعاون، والدفع نحو استكمال اتفاقية التجارة الحرة بينهما، التي سيتم استئنافها قريبًا.

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