«الهدية القاتلة».. دراجة نارية تنهي حياة شاب سعودي يوم تخرجه

«الهدية القاتلة».. مفارقة عجيبة في اليوم الذي استلم فيه الشاب وليد سالم المحمد هدية نجاحه -دراجة نارية- وأخذها يجوب الشوارع فرحًا بها لقي مصرعه عليها في حادث مروع.

بندر علي التزكي، أحد أقرباء الراحل قال في تصريحات لـ«عاجل»، إن وليد عمره ٢٦ عامًا تخرج في الجامعة السعودية الإلكترونية تخصص علم الإشارة ومشهود له بالبسمة وضحوك دائمًا وخلقه حسن ومن رواد المسجد ومحبوب لدى الجميع وفكاهي وهو من ذوي الإعاقة السمعية وذكي جدًا، ويشهد له الدكاترة بالجامعة، عند تخرجه لقي مصرعه في حادث مروع، وهو على دراجته النارية.

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