بايدن: سنواصل دعم السعودية للدفاع عن أمنها ضد القوى المدعومة من إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمات من دول مجاورة، وسنواصل دعمها في الدفاع عن أمنها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم المملكة للدفاع عن سيادتها وإقليمها وشعبها، ولحماية أراضيها، من الهجمات التي تتعرض لها من قبل القوات المدعومة من قبل إيران، وذلك في إشارة مباشرة إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية.

ودأبت الميليشيات الحوثية الانقلابية على قصف المناطق والأعيان المدنية، بالأسلحة والطائرات المسيرة، بدعم إيراني سافر لإرهابها وسط حالة رفض إقليمي ودولي لجرائمها التي تستهدف تخريب اليمن بإشراف وتسليح إيراني، فيما يتصدى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لجرائم الميليشيات التي تستهدف المملكة بصورايخ باليستية وطائرات مسيرة وأسلحة إيرانية الصنع.

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