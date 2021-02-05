تجارة نجران تحرر 13 مخالفة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة من 2 الى 4 فبراير الحالي 706 زيارات تفتيشية ضمن جولة الإجراءات الاحترازية، وتم تحرير 13 مخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، كما تم التنبيه على المخالفين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة المستهلكين.



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