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تعليم صبيا يشدد إجراءاته الاحترازية للوقاية من كورونا

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وجه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي بتشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس ، واتباع التعليمات الوقائية في بيئة العمل بالإدارة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، والعمل على نشر الرسائل التوعوية عن طريق وسائل التواصل بين الكادر التعليمي والطلاب مع أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتوظيف لبث محتوى علمي مبسط عن العدوى التنفسية، وكيفية الوقاية منها والممارسات الصحيحة للعناية والنظافة الشخصية.

وأكد أهمية تحميل تطبيق توكلنا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة بهدف السلامة من فيروس كورونا ( كوفيد - 19) وضرورة نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي، والتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، والالتزام الصارم بتطهير الأسطح البيئية بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة، والتهوية الجيدة لأماكن العمل.

وثمن الخرمي جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وتفاعلها إقليميًا ودوليًا للحد من انتشاره، واضطلاع وزارة التعليم بدورها في وضع الضمانات والخطط لحماية الطلاب والطالبات.

يأتي ذلك في ظل رصد وزارة الصحة مؤخرًا ارتفاعًا متزايدًا في عدد الإصابات بالفيروس واتخاذ الجهات المعنية عددًا من التدابير الاحترازية الإضافية.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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