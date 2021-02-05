تعليم صبيا يشدد إجراءاته الاحترازية للوقاية من كورونا

وأكد أهمية تحميل تطبيق توكلنا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة بهدف السلامة من فيروس كورونا ( كوفيد - 19) وضرورة نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي، والتوعية بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، والالتزام الصارم بتطهير الأسطح البيئية بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة، والتهوية الجيدة لأماكن العمل.
وثمن الخرمي جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وتفاعلها إقليميًا ودوليًا للحد من انتشاره، واضطلاع وزارة التعليم بدورها في وضع الضمانات والخطط لحماية الطلاب والطالبات.
يأتي ذلك في ظل رصد وزارة الصحة مؤخرًا ارتفاعًا متزايدًا في عدد الإصابات بالفيروس واتخاذ الجهات المعنية عددًا من التدابير الاحترازية الإضافية.
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