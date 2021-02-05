استعراض مستهدفات ندوة جهود المملكة بخدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة العالمية



أكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري على ما يوليه ولاة الأمر من اهتمام بالغ بتمكين المسلمين من أداء النسك والعبادات في الحرمين الشريفين وسط بيئة صحية وآمنة خالية من الأوبئة والأمراض ومراعية لجميع المتطلبات العالمية الموصى بها لمكافحة العدوى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (عن بعد) للحديث عن تفاصيل ومستهدفات ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين، خلال جائحة كورونا المزمع إقامتها الأحد المقبل. وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد إن الندوة تأتي تتويجًا للجهود المباركة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما منذ رصد انتشار الجائحة عالميًا، منوهًا إلى أن رئاسة شؤون الحرمين عملت من خلال اللجنة الإشرافية للندوة على إعداد مسار علمي تنطلق منه عدد من التوصيات، ومسار علمي يبرز جميع الإمكانات والخدمات والتوصيات، ونقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة، وترجمتها للعديد من اللغات العالمية إسهامًا في إيصال جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما للعالم أجمع، وغيرها من المسارات الداعمة لمخرجات ومستهدفات الندوة. وأشار مقدم المؤتمر الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية هاني حيدر إلى أن أبرز الفعاليات المصاحبة للندوة تتنوع بين معرض يحوي التقنيات والأدوات التي تم استحداثها لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تطلبها الجائحة، خلال مراحل العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين، وكتاب يحكي جميع الجهود التي قامت بها رئاسة الحرمين الشريفين، كما سيتم تدشين فيلم وثائقي يحكي جهود الرئاسة في المسجد الحرام، على غرار الفيلم الوثائقي للمسجد النبوي (لك الحمد)، وتكريم عدد من الشخصيات المشاركة في المؤتمر. وتطرق القائمون على المؤتمر الصحفي خلال إجابتهم عن أبرز استفسارات الإعلاميين إلى أن الندوة ستكون شاملة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتبدأ الأحد المقبل عند الساعة 1:30 مساء ولمدة يوم واحد، كما أن المعرض المصاحب للندوة سيكون افتراضيًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المشددة التي أوصت بها الجهات المعنية مؤخرًا، كذلك سيتم رفع توصيات الندوة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وترجمتها في ختام برامج الندوة، والتأكيد على أن الرئاسة تصدر إحصائيات مستمرة لكافة جوانب خدماتها عبر الموقع الرسمي للرئاسة ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.

كانت هذه تفاصيل خبر استعراض مستهدفات ندوة جهود المملكة بخدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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