

تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار على محافظة تيماء تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، شملت مركزي مديسيس وجريش ومركز عرده ومركز الكتيب ومركز الجهراء وضواحيه والجديد والعسافية ومركز أبيط, كما هطلت أمطار على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت المراكز التابعة والقرى والهجر, سالت على إثرها الشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:50ت م

0233





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظة تيماء ومركز القليبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.