السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والزائرين



بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشدداً على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لأمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

// انتهى //

00:48ت م

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بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشدداً على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قبل وزارة الصحة.وأشار المتحدث الرسمي لأمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.// انتهى //00:48ت م0231

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