السعودية اليوم / فرع التجارة بنجران ينفذ جولات رقابية على المنشآت التجارية



نجران 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة نجران خلال الفترة 2 - 4 من الشهر الجاري، 706 جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت مدينة نجران وكافة محافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "

وتواصل الفرق الميدانية بوزارة التجارة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للبرتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

// انتهى //

00:44ت م

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نجران 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة نجران خلال الفترة 2 - 4 من الشهر الجاري، 706 جولات ميدانية رقابية على المنشآت التجارية، شملت مدينة نجران وكافة محافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس " كورونا ".وتواصل الفرق الميدانية بوزارة التجارة أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع للبرتوكولات الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.// انتهى //00:44ت م0230

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