السعودية اليوم / أمانة القصيم تنفذ (1700) جولة رقابية وتغلق (14) منشأة مخالفة



بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة القصيم ، أمس الأربعاء (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس

وتضمنت الجولات الرقابية أمس إصدار (192) إشعاراً ومخالفة بلدية و (35) مخالفة للتدابير الاحترازية ،ومصادرة (889) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

واشترطت أمانة منطقة القصيم تفعيل تطبيق (توكلنا) للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.

// انتهى //

00:40ت م

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بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة القصيم ، أمس الأربعاء (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا ، بعد تنفيذ (1735) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، يأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة منطقة القصيم، وبلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية ، بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.وتضمنت الجولات الرقابية أمس إصدار (192) إشعاراً ومخالفة بلدية و (35) مخالفة للتدابير الاحترازية ،ومصادرة (889) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.واشترطت أمانة منطقة القصيم تفعيل تطبيق (توكلنا) للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية.// انتهى //00:40ت م0229

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