

جيزان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

اختتم معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.

وبدأ المعجب جولته أمس, بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة جازان ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة و أحد المسارحة وأبوعريش وضمد، وأتمها اليوم الخميس بزيارة دوائر النيابة العامة في صبيا وبيش وفيفا وبني مالك، حيث تضمنت الزيارة تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.

واطلع معالي النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها .

وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة, مؤكداً على أصحاب فضيلة أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة, وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.

جدير بالذكر أن جولات معالي النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاويهم وملاحظاتهم.

وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها معالي النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

// انتهى //

23:46ت م

0226





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يزور الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.