السعودية اليوم / إسبانيا 29960 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 29960 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,913,425 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 60802 وفاة.

// انتهى //

23:24ت م

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مدريد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 4 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 29960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و432 حالة وفاةخلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,913,425 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 60802 وفاة.// انتهى //23:24ت م0225

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