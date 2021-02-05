السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة



سكاكا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة ما تشهده مدن ومحافظات الجوف, مساء اليوم من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص, حاثاً الجهات المعنية على تكثيف الجهود، حرصاً على سلامة الجميع بإذن الله , سائلاً الله أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

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23:12ت م

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