السعودية ترحب بالتزام بايدن بالتعاون في الدفاع عن سيادة المملكة

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

صورة أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، أن السعودية رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة في التعاون مع المملكة في الدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تواجهها.



كما نقلت الوكالة عن بيان القول إن المملكة "تؤكد على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمةاليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث".