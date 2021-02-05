شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الأنشطة السياحية لموسم «شتاء السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة (روح السعودية)، عن تعليق مؤقت للأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية وذلك لمدة 10 أيام اعتبارا من 4 فبراير 2021م.

وكما بينت الهيئة من خلال بيان صحفي لها أن ذلك يأتي لضمان الصحة والسلامة العامة للسائحين من المواطنين والمقيمين، وللكوادر العاملة على خدمتهم، كما تحرص الهيئة على ضمان تطبيق الاجراءات والبروتوكلات الصحية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

ويتوافق قرار تعليق الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية، مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرا لمواجهة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتم مشاركة آخر المستجدات الخاصة بالموسم عبر الحساب الرسمي للهيئة السعودية للسياحة.