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سرقة سيارة محملة بلقاح كورونا في أمريكا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

سرقة سيارة محملة بلقاح كورونا في أمريكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة في مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية أنها تبحث عن رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 فبراير الجاري.

ونشرت الشرطة في صفحتها على “فيسبوك” مقطع فيديو يظهر فيه رجل مشتبه به بسرقة السيارة التي كانت تحتوي على جرعات لقاح كورونا.

ودعت الشرطة في مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا المجتمع المحلي لمساعدتها في البحث عن المشتبه به.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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