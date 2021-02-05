تعليق الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية لمدة 10 أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة (روح السعودية)، عن تعليق مؤقت للأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية”، وذلك لمدة 10 أيام اعتبارًا من يوم الخميس ۲۲ جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 4 فبراير ۲۰۲۱.

والجدير بالذكر أن تعليق الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية”، يأتي لضمان الصحة والسلامة العامة السائحين من المواطنين والمقيمين، وللكوادر العاملة على خدمتهم، كما تحرص الهيئة على ضمان تطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ويتوافق قرار تعليق الأنشطة السياحية لموسم شتاء السعودية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا لمواجهة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفید ۱۹).

وسيتم مشاركة آخر المستجدات الخاصة بالموسم من خلال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للسياحة.



